ZDF 03:10 bis 04:10 Talkshow maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF Gier statt Reue - kommt die Banken-Krise zurück? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Gier statt Reue Kommt die Banken-Krise zurück? Die Deutsche Bank ist geldgewordene Krise. Das Investmentbanking bescherte dem Mutterhaus einst goldene Jahre. Heute droht die Bank genau wegen des Investmentbankings und der großen internationalen Verflechtung zur Gefahr für Finanzmärkte und Wirtschaft zu werden. Juristische Altlasten kommen hinzu. Wer ist schuld an dieser Situation? Muss die Politik im Ernstfall die Bankenpleite zulassen? Oder muss am Ende doch wieder der Steuerzahler einspringen? Die Sparer in Deutschland würde dies doppelt treffen. Dank Billiggeld der Europäischen Zentralbank verdienen Profis Unsummen an Aktien und Immobilien; für einfache Sparer gibt es nur noch Null-Zinsen. Werden Zocker belohnt und Sparer bestraft? Heißt es: Zinsen runter, Gebühren rauf und schon wieder Banken retten? Markus Söder, CSU Finanzminister Bayern Oskar Lafontaine, Die Linke Ehemaliger Bundesfinanzminister Jörg Eigendorf Konzernsprecher Deutsche Bank Rainer Voss Ehemaliger Investmentbanker Carolin Roth Finanzjournalistin, CNBC Hermann-Josef Tenhagen Chefredakteur Finanztip In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Markus Söder (CSU, Finanzminister Bayern), Oskar Lafontaine (Die Linke, ehemaliger Bundesfinanzminister, Fraktionsvorsitzender "Die Linke" im Landtag Saarland), Jörg Eigendorf (Konzernsprecher Deutschen Bank), Rainer Voss (ehemaliger Investmentbanker), Ca Originaltitel: Maybrit Illner

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 222 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:00

Seit 62 Min. Blade

Actionfilm

VOX 03:05 bis 04:55

Seit 57 Min.