Mama Heike ist von ihrer Smartphone-abhängigen Familie genervt. Also kassiert sie Handys, Computer und den Internet-Router ein und setzt das komplette Haus für einen Monat auf Online-Diät. Die Proteste sind groß, doch Heike zieht das durch. Schnell muss sie feststellen, dass der Verlust von Whatsapp & Co. tatsächlich so manches Problem mit sich bringt. Die Kinder haben es schwer, ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten. Andererseits lernen sie ihre Offlinewelt mal mit anderen Augen zu sehen. Als die Nachbarn sich anschließen, und ebenfalls offline gehen, nimmt die fixe Idee groteske Züge an. "Hilfe, wir sind offline!" basiert auf einer amüsanten Idee. Nina Kunzendorf und Christoph M. Ohrt sorgen dafür, dass sie amüsant bleibt.