Krimiserie Notruf Hafenkante Folge: 252 Verfolgt D 2016

Olivia Sanchez wird Zeugin eines Überfalls auf dem Kiez. Doch obwohl sie das Opfer kennt und den Täter gesehen hat, flieht sie, sobald der Rettungswagen und die Polizei eintreffen. Was hat die junge Frau zu verbergen? Claudia und Tarik suchen nach ihr, da sie in diesem Fall dringend als Zeugin gebraucht wird. Doch auch der Täter ist bereits hinter Olivia her, denn er weiß, dass sie ihn gesehen hat und will kein Risiko eingehen. In ihrer Not findet Olivia einzig bei ihrem neuen Freund Adrian Halt. Er kommt schnell hinter ihr Geheimnis und steht ihr bei. Als Claudia und Tarik die junge Frau finden und auf die Wache mitnehmen, redet sich Olivia mit falschen Angaben heraus und gibt an, den Täter nicht wiederzuerkennen. Ein fataler Fehler? Die Polizisten durchschauen die junge Frau und vermuten sie in großer Gefahr. Wenn der Täter weiß, wo sie wohnt, dann kann jede Hilfe zu spät kommen. Melanie und Mattes versuchen mit Hilfe von Wolles neu erworbenen Spanischkenntnissen, Olivias Adresse herauszufinden, doch die Zeit rennt und Olivia erkennt zu spät, von wem die wahre Bedrohung ausgeht.

Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Janette Rauch (Claudia Fischer) Serhat Cokgezen (Tarik Coban) Hannes Hellmann (Wolf Haller) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Marian Westholzer Drehbuch: Daniel Douglas Wissmann Kamera: Oliver Sander Musik: Michael Soltau