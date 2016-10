ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Telematik-Tarife für Autofahrer - Lohnen sich derartige Versicherungen? / Schuppenflechte beim Kind / - Leben mit der Hautkrankheit / Bergsteiger Florian Weiss (3) - Expedition auf den Großglockner / "Volle Kanne" ab ins Netz - Kurioses aus dem Internet D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Autor Früher haben seine Kollegen aus der Klinik an seiner Idee gezweifelt, heute bringt er über Tausenden Zuschauern den menschlichen Körper mit Witz und Humor näher. Eckart von Hirschhausen ist von Beruf Arzt, Kabarettist und Fernsehmoderator. Geboren in Frankfurt am Main, zog es ihn 1986 für sein Medizinstudium nach Berlin, Heidelberg und London. Im gleichen Jahr stand er bereits auf der Bühne als Zauberkünstler und Varietémoderator. Seine Bücher wurden millionenfach verkauft und machten ihn zu einem der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. 2009 erhielt er die goldene Schallplatte für seine CDs "Glücksbringer" und "Die Leber wächst mit ihren Aufgaben". Außerdem engagiert sich Eckart von Hirschhausen mit seiner Stiftung "Humor hilft heilen" in Krankenhäusern, Forschungs- und Schulprojekten, ist zudem auch Managertrainer und Humorcoach. In seinem neuen Buch "Wunder wirken Wunder Mein Weg durch Magie und Medizin" spricht er über die Kraft der Gedanken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Eckart von Hirschhausen (Comedian und Autor) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 262 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:00 bis 14:12

Seit 112 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 82 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 52 Min.