ZDF neo 01:20 bis 02:50 Thriller Die Toten vom Schwarzwald D 2010 Nach Ideen von Johannes W. Betz und Martin Pristl Stereo Untertitel 16:9 HDTV

Bei einer Fahrt in den Schwarzwald wird die junge Lehrerin Inka über die Mitfahrzentrale von Katharina mitgenommen. Bei einem Halt auf einem Rastplatz im Holltal verschwindet Katharina spurlos. Die ermittelnden Beamten glauben nicht an ein Verbrechen. Aber Katharinas Ex-Mann Matthias Auerbach, selbst Kriminaltechniker, ist nicht bereit die Suche aufzugeben. Er reist ins Holltal, um selbst nach Katharina zu fahnden. Die Atmosphäre in dem kleinen Dorf erweist sich als eisig. Es scheint, als hätte sich der ganze Ort unter der strengen Hand des Bürgermeisters Beierle zu einem geheimnisvollen Stillschweigen verpflichtet. Kurz darauf macht Auerbach im felsigen Gebirge einen erschütternden Fund: die skelettierte Leiche einer Frau. Die DNA der Leiche stimmt mit Katharinas überein. Aber die Frau ist bereits seit vier Jahren tot. Auerbach, der trotz aller Beweise nicht glauben kann, dass es sich um seine Ex-Frau handeln soll, will das Rätsel um jeden Preis lösen. Er lässt sich beurlauben und führt seine verzweifelten Recherchen fort. Dabei steht er vor immer neuen Widersprüchen. Denn die Holltalbewohner scheinen über Generationen hinweg in Geschehnisse verstrickt, die einen normalen Umgang miteinander unmöglich machen. Jeder von ihnen trägt ein Geheimnis mit sich, das es zu verbergen gilt. Die vermeintlich heile Welt des Tals im Schwarzwald entpuppt sich zunehmend als düsterer Abgrund, der geprägt ist von Mythen und Aberglauben.

Schauspieler: Heino Ferch (Matthias Auerbach) Nadja Uhl (Inka Frank) Anna Schudt (Katharina Auerbach / Roswitha Beierle) Elisabeth Schwarz (Gisela Beierle) Joachim Bißmeier (Ewald Beierle) Heidy Forster (Birgit Kraft) Petra Kleinert (Mandy Kreuzer) Originaltitel: Die Toten vom Schwarzwald Regie: Thorsten Näter Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Achim Hasse Musik: Axel Donner