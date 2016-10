ZDF neo 23:35 bis 00:05 Talkshow Kuttner plus Zwei D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sarah Kuttner bittet in ZDFneo wieder zu Tisch. In ihrer neuen Staffel "Kuttner plus Zwei" lädt sie zwei Prominente ein, die sich meist fremd sind. Auf den ersten Blick könnten ihre Gäste nicht unterschiedlicher sein - und haben manchmal doch einige Gemeinsamkeiten. In einer Altbau-Wohnung in Berlin-Kreuzberg trinken, essen - und talken "Kuttner plus Zwei". Heute bei Kuttner plus Zwei: Alles außer Politik! Jürgen Trittin mixt 1A-Eierlikör-Drinks und Schauspielerin Katharina Schüttler philosophiert über den Sinn des Lebens. Und warum zu coole Eltern einem die Kindheit versauen können. Die Gäste begegnen sich nicht zum ersten Mal: Katharina musste schon mal zusehen, wie der gelangweilte Jürgen ein Theaterstück vorzeitig verließ. Dafür hat er zum Glück eine gute Erklärung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarah Kuttner Gäste: Gäste: Jürgen Trittin, Katharina Schüttler Originaltitel: Kuttner plus Zwei