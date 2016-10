ZDF neo 14:55 bis 15:55 Krimiserie Ein Fall für zwei Die Staatsanwältin D, A, CH 2003 Stereo Merken Die Staatsanwältin Katrin Horn wird verdächtigt, den Pharmaunternehmer Robert Neigel, mit dem sie ein Verhältnis hatte, bei einem Treffen in einem Luxushotel getötet zu haben. Pikantes Detail: Horn ermittelte seit Monaten gegen Neigel wegen des Verdachts, eine Aknecreme auf den Markt gebracht zu haben, die bei Überdosierung lebensbedrohliche Depressionen auslösen kann. Völlig unverständlich bleibt jedoch, warum sie Neigel nach dem intimen Treffen erstochen haben soll. Doch die Aufzeichnung der Überwachungskamera des Hotelflurs belegt, dass Katrin als Letzte den Tatort betreten und verlassen hat. Dr. Lessing ist von dem Leichtsinn seiner unter Mordverdacht geratenen Mandantin überrascht. Katrin Horn versucht ihm zu vermitteln, dass sie Robert Neigel geliebt habe und ihm an diesem Tag persönlich mitteilen wollte, warum sie seinen Fall ab sofort ihrem Kollegen Rüdiger Jaspers allein überlassen werde. Richter Göbel kann trotz allen Wohlwollens weder über das Video hinwegsehen, noch darüber, dass Katrin Horn auf dem zur Mordwaffe zweckentfremdeten Steakmesser und einer aufgerissenen Kondomverpackung im Papierkorb des Hotelzimmers ihre Fingerabdrücke hinterlassen hat. Matula wendet sich an Neigels Witwe, um festzustellen, in welcher Weise sie von dem Tod ihres offensichtlich ehemüden Gatten profitiert. Ihr Alibi fällt allerdings in sich zusammen, als Matula Neigels Geschäftspartner Brück aufsucht. Der wiederum hat ebenfalls große Vorteile durch Neigels Tod, da ihm jetzt dessen sämtliche Unternehmensanteile zufallen. Katrin Horn glaubt, dass jemand eine alte Rechnung zu begleichen versucht und ihre Traumkarriere zerstören will. Matula hält es für möglich, dass die Aufzeichnung der Überwachungskamera manipuliert wurde. Der im Hotel angestellte Johannes Kuckuck kommt aufgrund seiner kriminellen Vorgeschichte als Komplize eines Mörders in Frage. Eine andere Spur führt in den weit und breit elegantesten Sex-Club "Amphore", in dem es nicht nur Neigel "krachen ließ", sondern auch Richter Göbel gesichtet wurde. Ein Foto mit einer mysteriösen Notiz, das Matula in der Videowerkstatt des wegen Vermittlung von Kinderpornos vorbestraften Herrn Kuckuck findet, bringt Details aus der Vergangenheit von Staatsanwältin Horn ans Licht, die selbst Dr. Lessing und Matula überraschen. Aber erst ein zweiter Mord muss geschehen, bevor die ganze Wahrheit erkennbar wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Hansa Czypionka (Rüdiger Jaspers) Claudine Wilde (Katrin Horn) Thomas Bestvater (Kommissar Scharnow) Steffen Gräbner (Kuckuck) Bernd Rademacher (Richter Gröbel) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Dieter Laske Drehbuch: Wolfgang Büld, Christin Kelling Kamera: Rüdiger Laske Musik: Mulo Francel