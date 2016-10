ZDF neo 13:40 bis 14:55 Krimi Columbo Mord in Pastell USA 1971 2016-10-27 17:20 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um möglichst schnell an Onkel Rudys Gemäldesammlung zu kommen, erschießt der Kunstkritiker Dale Kingston seinen Verwandten. Er lässt die Tat wie einen Raubmord aussehen. Raffiniert kann er den Verdacht auf Edna lenken, die Exfrau von Rudy. Alles könnte für Dale Kingston und seine Freundin Tracy O'Connor, die ihn deckt, gut laufen, wenn nicht Inspektor Columbo mit den Ermittlungen beauftragt worden wäre. Kim Hunter, die mit ihrer Rolle der Dr. Zira in den frühen "Planet der Affen"-Filmen berühmt wurde, spielt hier die beschuldigte Exfrau, die auf Columbos Hilfe hoffen muss. Für den Film "Endstation Sehnsucht" erhielt Hunter im Jahr 1952 einen Oscar als Beste Nebendarstellerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Insp. Columbo) Ross Martin (Dale) Kim Hunter (Edna Matthews) Don Ameche (Frank Simpson) Vic Tayback (Sam Franklin) Joan Shawlee (Mitilda) Rosanna Huffman (Tracy O'Connor) Originaltitel: Columbo Regie: Hy Averback Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Russell Metty Musik: Billy Goldenberg