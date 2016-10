Phoenix 02:15 bis 04:05 Dokumentation Citizenfour USA 2014 Live TV Merken Als Edward Snowden seine erste verschlüsselte E-Mail unter dem Namen "Citizenfour" im Januar 2013 an Laura Poitras schickt, arbeitet die Regisseurin bereits an einem Film über die Praxis der Massenüberwachung - dem dritten Teil ihrer Trilogie über die USA nach 9/11. Snowden hatte Poitras auch deshalb als Kontaktperson gewählt, weil sie seit Jahren selbst im Fokus der US-Geheimdienste stand und bei Ein- und Ausreisen regelmäßig aufgehalten und verhört wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Citizenfour Regie: Laura Poitras Drehbuch: Laura Poitras Kamera: Laura Poitras, Kirsten Johnson, Trevor Paglen, Katy Scoggin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 420 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 220 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:00 bis 08:00

Seit 60 Min. Blade

Actionfilm

VOX 03:05 bis 04:55

Seit 55 Min.