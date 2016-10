Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Haben wir's geschafft? Deutschland und die Flüchtlinge D 2016 2016-10-27 00:45 Merken Eine Million Flüchtlinge, und Deutschland erlebte eine Hilfsbereitschaft wie nie zuvor. 2015 lautete die optimistische Ansage der Politik: "Wir schaffen das!" Wenn die Integration gelingt. Wie sieht die Bilanz heute aus? "Haben wir's geschafft?", wie es die Bundeskanzlerin versprochen hat, oder ist Deutschland nach wie vor mit den Flüchtlingen überfordert? Spätestens seit den Ereignissen der Silvesternacht in Köln ist offensichtlich, dass Integration ein schwieriges Unterfangen ist. Die Dokumentation sucht Protagonisten auf, die schon für den ersten Teil "Wie viele Flüchtlinge verträgt Deutschland?" mit der Kamera begleitet wurden, wie zum Beispiel den jungen Syrer Ebaa, der in Rostock eine Ausbildung als Schiffsausrüster begonnen hat. Erneut geht es nach Sasbachwalden im Schwarzwald, um zu sehen, wie das Miteinander von Einheimischen und Flüchtlingen, die in einem ehemaligen Hotel untergebracht wurden, mittlerweile funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haben wir's geschafft?