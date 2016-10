MDR 15:00 bis 16:00 Magazin LexiTV - Wissen für alle Wie viel Jagd brauchen wir? Wie viel Jagd brauchen wir? D 2016 2016-10-28 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Grün, ja grün sind alle ihre Kleider. Aber grün - im sprichwörtlichen Sinne - sind sich Förster und Jäger längst nicht immer. Der Vorwurf vieler Förster lautet aber nicht etwa, dass die Jäger zu viel, sondern zu wenig jagen. Die Jagd ist eine Dreiecksbeziehung zwischen Mensch, Wild und Wald. Und dort, wo Jäger zu wenig jagen, um sich an großen Wildbeständen zu erfreuen, leidet meist der Wald. Wieviel Jagd ist also gut? Brauchen wir sie überhaupt noch? LexiTV geht diesen Fragen nach, auch wenn es keine allgemeingültige kurze Antwort geben kann. Dafür sind die Interessen von Jägern, Förstern, Naturschützern und Konsumenten viel zu unterschiedlich. Die Sendung zeigt aber auch Kompromisslösungen, die zu funktionieren scheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle