In der Sächsischen Schweiz sind BIWAK-Moderator Thorsten Kutschke und sein Team bei einem spannenden Erstbegehungs-Projekt dabei: Der Weg ist dabei das Ziel - der Weg zwischen zwei Gipfeln durch die Luft. In schwindelerregender Höhe auf einem drei Zentimeter schmalen Band, der Highline, gleicht er einem Tanz auf der Rasierklinge. Not macht erfinderisch. Das gilt auch für Bergsteiger, die unbedingt auf einen Gipfel wollen, der mit seinen zu glatten und zu steilen Wänden eigentlich unerreichbar ist. Wagemutige Kletterer aus Sachsen probieren an der böhmischen Elbjungfer einen ungewöhnlich skurrilen und gefährlichen Weg: Sie wollen mit einem sogenannten "Überfall" vom Nachbarfels über den Abgrund zum ersehnten Gipfelziel - und das tut nicht nur beim Zuschauen weh, sondern auch beim ersten Versuch, der gründlich daneben geht. Der tschechische Altmeister Jind?ich Hude?ek zeigt unterdessen mit seiner Wandkletterei im 9. Schwierigkeitsgrad, warum die Elbjungfer in Dolny Zleb auf herkömmlichem Weg so schwer zu erklimmen ist. Außerdem plaudert Hude?ek vor der BIWAK-Kamera aus seinem bewegten Leben als Extremkletterer, Motorrad-Rennfahrer und Geschäftsmann. Dabei spart er auch nicht mit Kritik an den - aus seiner Sicht - etwas verstaubten Regeln der Kletterei im benachbarten Sachsen. Eine Kletterpartie der Superlative begleiten die Kameras im fernen und rauhen Patagonien: Ines Papert, Weltklasse-Bergsteigerin mit sächsischen Wurzeln, wagt sich im Nationalpark Torres del Paine an eine furchterregende Wand, 1300 Meter hoch - erstbegangen vor 25 Jahren von den Kletterlegenden Bernd Arnold, Wolfgang Güllich und Kurt Albert. "Riders on the Storm" heißt die Route - und der Name ist Programm in dieser Wand. Außerdem bietet BIWAK "Herbst satt" - das Elbsandsteingebirge in den schönsten Farben und mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen aus der schönsten Jahreszeit in den Bergen