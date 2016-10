Disney Channel 23:45 bis 00:05 Comedyserie Friends Entscheidung am Strand USA 1997 Stereo 16:9 HDTV Merken Phoebe entdeckt ein Foto, auf dem ihre Mutter, deren Freundin Phoebe Abott und ein Mann, der vielleicht ihr Vater ist, abgebildet sind. Sie beschließt daraufhin, die andere Phoebe aufzusuchen, um endlich Klarheit über ihre Herkunft zu erlangen. Da diese am Strand wohnt, nutzen die Freunde die Gelegenheit gleich für einen Wochenendausflug ans Meer. Ross muss sich an diesem Wochenende entscheiden, welcher Dame er in Zukunft sein Herz schenken wird: Rachel oder Bonnie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Rachel Green) Courteney Cox (Monica Geller) Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Matt Leblanc (Joey Tribbiani) Matthew Perry (Chandler Bing) David Schwimmer (Dr. Ross Geller) Christine Taylor (Bonnie) Originaltitel: Friends Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Adam Chase Kamera: Ken Lamkin, Mikel Neiers Musik: Michael Skloff