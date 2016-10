Disney Channel 17:25 bis 17:55 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 16 Der magische Teppich USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Dipper einen versteckten Raum in Gronkel Stan's Mystery Shack entdeckt, erklärt er ihn freudig zu seinem neuen, eigenen Zimmer. Doch da gibt es ein Problem: Mabel will das Zimmer auch... Die beiden Zwillinge kämpfen um Gronkel Stans finale Entscheidung und setzen noch eins drauf, als sie entdecken, dass der Teppich im geheimen Zimmer ganz besondere Kräfte besitzt: durch ihn ist es möglich die Seelen zu tauschen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Tim McKeon, Zach Paez, Alex Hirsch