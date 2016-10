WDR 07:35 bis 08:05 Bildungsprogramm Fair pay - Warum verdienst Du mehr als ich? D 2012 Wh am 03.11., 07:35 Uhr Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Auf den ersten Blick hatte Ben alles richtig gemacht - Realschulabschluss, anschließend die Ausbildung zum Zahntechniker. Doch jetzt reichen 1200 Euro monatlich netto nicht für seine hohen Ansprüche. Deswegen jobbt er nebenher in einer Dortmunder Diskothek und räumt dort die leeren Gläser weg, während die anderen Party machen. Sein Chef Patrick verdient ein Vielfaches, fährt Porsche und leistet sich die Mitgliedschaft in einem Golfclub. Was macht seine Arbeit scheinbar so viel wertvoller? Wieso geht die Einkommensschere in Deutschland immer weiter auseinander - und: Lässt sich daran nichts ändern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fair pay - warum verdienst Du mehr als ich?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 261 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min.