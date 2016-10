WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Was Elefanten auf die Palme bringt D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In der Humboldtpinguin-Kolonie gibt es neuerdings zwei ganz besondere Liebesbeziehungen. Seit acht Wochen zieht Matthias ein Wanderfalkenküken mit der Hand auf, inzwischen ist sein Schützling fast ausgewachsen. Schneeleopard Felix ist total beleidigt und keiner weiß erstmal weshalb. Bei den Roten Varis gibt es Nachwuchs: Es sind Zwillinge und trotzdem sind sie ganz verschieden. Nicht zu glauben, bei den Bildern: Die neue Eisbärenanlage soll in den nächsten Tagen eröffnet werden - Tierparkdirektor Andreas Knieriem lässt sich seinen Optimismus nicht nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.