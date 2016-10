3sat 09:45 bis 10:15 Magazin nano Die Welt von morgen Wer wird erste deutsche Astronautin? - Der zwölfte deutsche Mensch im All sollte eine Frau sein / Anthropozän - Das Zeitalter der Menschheit hat begonnen / Die EU hat keine Antwort - EU-Kommission brauchte mehr als fünf Jahre für eine Definition / Bio zwischen Wahn und Sinn - Neun von zehn Befragten liegt das Wohl der Tiere am Herzen / Der Roboter als Wahlkampfhelfer - "Social Bots" beeinflussen die Meinung auf Facebook und Twitter / Gewissensfrage - Demenzkranke sollen in klinische Studien kommen A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken * Die Macht der Medien Es sind bewegte Zeiten. Wir sind mitten drin in der digitalen Revolution. Wie die aussieht und was die digitale Revolution für die Zukunft bedeutet, das ist ein Thema auf den Münchner Medientagen, die heute starten. * Netzwissen - Shitstorm Ein unbedachter Post, eine schief gelaufene Werbekampagne und schon ist er da: der Shitstorm - eine ungewöhnlich große Anzahl kritischer Kommentare in sozialen Netzwerken und Foren. Anders als wütende Leser-, Kunden- oder Zuschauerpost früherer Epochen, verbreitet sich die Kritikwelle lawinenartig im Internet und wird deshalb oft als sehr drastisch wahrgenommen. Wissenschaftler streiten darüber, ob und wie groß ein wirtschaftlicher Schaden von Shitstorms sein kann. * Medikamententests an Demenzkranken Mediziner könnten künftig neu entwickelte Medikamente gegen Alzheimer an demenzkranken Patienten testen, auch wenn diese keine Einwilligung dazu mehr geben können. Und: Die Test wären auch dann zulässig, wenn sie den Patienten nicht direkt nutzen. Tests an unmündigen Patienten zum Wohle der Allgemeinheit. Voraussetzung für das neue Gesetz: Der Betroffene hat zu Zeiten, in denen er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, Medikamententests ausdrücklich zugestimmt. * Frauen im All Das Weltall ist eine der letzten Männer-Domänen in Deutschland. Denn seit 1978 sind schon elf deutsche Männer ins All geflogen. Aber noch keine einzige deutsche Frau. Die Ingenieurin Claudia Kessler will das nun ändern. Sie hat die Initiative "Die Astronautin" gestartet. Mehr als 400 Frauen haben sich beworben. 120 waren es noch nach der ersten Auswahl-Runde. Eine von ihnen wird es werden: Die erste Deutsche, die ins All fliegt. Gast: Christiane Heinicke (Geophysikerin) * Spuren der Menschheit Als der Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen den Begriff des Anthropozäns für unsere Zeit prägte, war das vorerst nicht mehr als eine Begriffsspielerei. Nun hat eine ausführliche Studie, die in Science veröffentlicht wurde, dem Begriff wissenschaftliches Fundament gegeben. Die Menschheit verändert den Planeten und prägt damit eine neue geologische Schicht. Sie wird noch in zig tausend Jahren Zeugnis über unsere Zeit ablegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yve Fehring Originaltitel: nano

