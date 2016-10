KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Tracy Beaker Superstar / Frohes Neues Leben GB 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Tracy Beaker Superstar: Tracy Beaker, ehemalige hoffnungsvolle Bewohnerin des als "Abladeplatz" bezeichneten Elm Tree Kinderheims landet im Gefängnis. Sie hat die Kreditkarte ihrer Adoptivmutter verwendet, um den Druck ihrer im Selbstverlag erschienenen Autobiographie zu bezahlen. Cam, ihre Adoptivmutter, die wegen dieses "Betrugs" in New York festsitzt, lässt Tracy daraufhin verhaften, um ihr einen Denkzettel zu verpassen. Tracy muss eine Nacht im Knast verbringen. Um Cams Zorn bei deren Rückkehr zu entgehen sucht Tracy nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis Asyl im Kinderheim. Ihr ehemaliger Heimvater Mike erfährt von ihrem Problem und bietet ihr daraufhin einen Job als Erzieherin auf dem "Abladeplatz" an. So kehrt Tracy zurück an den Ort, an dem alles begann. Frohes Neues Leben: Neben ihrem Job als Erzieherin schreibt Tracy auch noch eine wöchentliche Kolumne für die Lokalzeitung, um ihre Schulden bei Cam abzuarbeiten. Diese Kolumne nimmt sie so in Anspruch, dass sie darüber ihre Arbeit auf dem Abladeplatz und, viel schlimmer noch, die Kinder dort vernachlässigt. Die Kinder wenden sich enttäuscht von ihr ab. Als Tracy dann in einem Aktenschrank einen alten Brief von ihrer leiblichen Mutter findet, den ihr Mike und Cam damals vorenthalten haben, wird sie so wütend, dass sie nicht nur die Kinder vor den Kopf stößt, sondern nun auch Mike und Gina. Mike bleibt nichts anderes übrig, als ihr zu kündigen. Da jedoch regt sich der Widerstand unter den Kindern und mit Hilfe einer "Was-Tracy-Beaker-Richtig-Gemacht-Hat"-Liste, die Gus zusammen mit den anderen erstellt, können sie Mike davon überzeugen, seine Kündigung zurückzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner Musik: Joby Talbot