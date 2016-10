KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Die Erbschaft D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Erbschaft: Gabi ist freudig überrascht, dass sie von der verstorbenen Walburga Balsen in ihrem Testament bedacht wurde. Die verwitwete alte Dame war jahrelang ihre treue Kundin. Doch die missgünstigen Verwandten der Verstorbenen protestieren: Sie unterstellen Gabi Erbschleicherei. Als sich herausstellt, dass die wertvolle Briefmarkensammlung der Toten geplündert wurde, wird sie sofort verdächtigt. Prompt findet die Polizei bei der Familie Bruhns-Mcomos einige der fehlenden Marken. Für Themba und die Pfefferkörner ist klar: Jemand versucht, ihr den Diebstahl in die Schuhe zu schieben. Rasmus und Lina fühlen Herbert Balsen, dem unsympathischen Sohn der Verstorbenen, auf den Zahn, manövrieren sich aber in eine auswegslose Lage, als sie Beweise gegen ihn sammeln wollen. Themba, Sophie und Emma folgen der Spur der Briefmarken, die sie zu dem vorbestraften Gangster-Rapper Dee-A führt, der eine überraschende Erklärung für den Diebstahl der Briefmarken liefern kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Hoger (Anne) Ihsan Ay (Cem) Katharina Naumow (Ilze) Anna-Elena Herzog (Jana) Vijessna Ferkic (Natascha) Max Herbrechter (Sebastian) Nino Sandow (Dalu Mcomo-Bruhns) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Mario Schneider