KI.KA 09:40 bis 09:55 Trickserie Das Zauberkarussell Die Zauberlehrlinge F, GB 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Zauberlehrlinge: Auch Zauberer brauchen mal Urlaub. Für den Notfall gibt Zebulon Margot einen Zauberhut, der aber nicht in falsche Hände, bzw. Pfoten geraten sollte. Margot nimmt die Warnung nicht ernst genug und überlässt ihn ganz kurz Pollux, der sich sofort einen eigenen Zauberhut zaubert und damit so manchen Unsinn anstellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout Regie: Graham Ralph, Raoff Sanoussi, Stéphane Sanoussi Drehbuch: Graham Ralph, Jimmy Hibbert Musik: Damien Hervé

