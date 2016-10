ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Erkältung - Was wirklich hilft Erkältung - Was wirklich hilft D 2016 2016-10-27 22:00 16:9 Live TV Merken Es trifft jeden - überall in der Welt und seit Urzeiten: Erwachsene erkälten sich zwei- bis viermal, Kinder sogar bis zu achtmal im Jahr. Damit ist die Erkältung die häufigste Krankheit der Welt. Meist heilt die Erkältung unkompliziert und von selbst wieder aus. Ganz anders die echte Grippe, die mit lebensgefährlichen Komplikationen verbunden sein kann. Doch während Experten jedes Jahr Impfstoffe gegen Influenza entwickeln, scheint gegen die banale Erkältung kein Kraut gewachsen. Und das obwohl ein breites Sortiment an Medikamenten schnelle Linderung verspricht. Was macht uns anfällig gegen die Krankheit und wie werden wir sie wieder los? Seit Jahrzehnten nehmen Forscher weitverbreitete Mythen und Heilmittel unter die Lupe. Und dennoch scheint das Patentrezept gegen die tückischen Erkältungserreger noch nicht gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Originaltitel: Planet Wissen