Der Wunderbaum Das bin doch nicht ich! D 2000 In einer Mischung aus Dokumentation und Spiel sollen Kindern typische Konfliktsituationen bewusst gemacht und unterhaltsam gelöst werden. Der Wunderbaum ist ein fiktiver Ort des sozialen Miteinanderlernen; aber auch ein Ratgeber, Helfer, Tröster, Freund für Kinder, die mit ihren alltäglichen Sorgen und Nöten oft alleingelassen werden. Die Geschichten rund um den Wunderbaum nehmen diese Nöte ernst. Sie handeln von Freundschaft und Streit, Unsicherheit und Aggressivität, Ausgrenzung und Dazugehörenwollen und zeigen, wie man solche Probleme selber lösen und dabei viel über Sich und die Anderen erfahren kann. Olly und Billy haben alle Hände zu tun, um ihr wunderbares Baumhaus vor den zudringlichen Freundinnen Babsi und Angie zu schützen. Beide "turnen" sich gegenseitig solange an, bis Angie nicht mehr mitmacht. Babsi lässt sich nicht beirren und setzt alles daran, das Baumhaus in Besitz zu nehmen. Diese Frechheit wiederum versetzt Olly in blinde, zerstörerische Wut. In letzter Minute greift Angies's großer Bruder Tom in das Geschehen ein und bringt alle zur Besinnung. Diese Folge fordert zum Nachdenken auf: "Wer bin ich... und wer sind die Anderen...?"