Niederlande 1 21:30 bis 22:15 Sonstiges Het Instituut Discriminatie NL 2016 HDTV Merken In deze aflevering wordt gekeken naar met name onbewuste vormen van discriminatie. Veel mensen zeggen van zichzelf dat ze niet discrimineren, maar is dat ook zo? In meerdere experimenten, waaronder het confronterende experiment "Live Call of Duty spelen" gaan Rob en Joep dit onbewuste mechanisme onderzoeken. Maar er worden meer onbewuste mechanismes onderzocht; van welke sok mensen als eerste aan trekken tot kijken of mensen met een tatoeage als minder intelligent worden gezien. En of dat misschien ook gewoon klopt. Ook krijgen we voor eens en altijd antwoord op de vraag: "Moet je een pleister er nu in één keer of toch langzaam aftrekken?" In Google-Kalender eintragen Moderation: Sophie Hilbrand, Joep van Deudekom, Rob Urgert Originaltitel: Het Instituut