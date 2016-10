Niederlande 1 17:10 bis 18:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Met o.a.: Dionne Stax is te gast. Dionne is bij velen bekend van het NOS Journaal. Op woensdag 2 november gaat Dionne voor MAX een bijzondere live-uitzending presenteren: Heel Nederland Slaapt. In deze uitzending wordt de kijker op een laagdrempelige manier geïnformeerd over het fenomeen slaap en ziet aan de hand van experimenten hoe het brein functioneert in de slaapstand. * Verder schuift schrijfster Susan Smit aan. Onlangs verscheen haar historische roman De eerste vrouw, een verhaal over de stormachtige liefdesrelatie tussen twee filmlegendes uit het begin van de twintigste eeuw: de Amerikaanse Geraldine Farrar en de Nederlander Lou Tellegen. * In de Tijd voor MAX-keuken wordt weer heerlijk gekookt en er wordt afgesloten met een bijzonder muzikaal optreden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX