Niederlande 1 07:40 bis 08:00 Sonstiges Goedemorgen Nederland NL 2016 HDTV Merken Te gast zijn koningshuisdeskundige Justine Marcella en politiek commentator Syp Wynia. Met hen hebben we het over de begroting van het ons koninklijk huis en over het tekenen van het handelsverdrag met Oekraïne, is dat een kabinetscrisis waard? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Goedemorgen Nederland

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 261 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min.