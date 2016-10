Sky Bundesliga 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: Bundesliga SV Darmstadt 98 - VfL Wolfsburg, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Wolfsburger Fans hatten sich ihre Meinung über Dieter Hecking mehrheitlich schon gebildet. "Hecking raus", schallte es bei der 0:1-Niederlage gegen Leipzig aus dem Fanblock. Klaus Allofs war da noch nicht ganz so weit. Überraschend offen gab der VfL-Manager am Sky Mikrofon jedoch zu, dass die Entlassung des Trainers angesichts des Fehlstarts mit nur sechs Zählern durchaus eine Option sei. "Wir werden uns unterhalten, welche Möglichkeiten wir sehen, um aus dieser Mannschaft wieder mehr herauszuholen", erklärte Allofs. Heraus kam am Montag die Trennung von Hecking. Zunächst übernimmt Wolfsburgs bisheriger U23-Trainer Valérien Ismaël die Mannschaft. Kommentar: Torsten Kunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie