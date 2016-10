Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Würzburger Kickers - Karlsruher SC, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die Würzburger Erfolgsstory geht weiter. Der furiose Aufsteiger siegte 1:0 in Bielefeld und bleibt mit 17 Punkten an den Top drei dran. Mann des Tages in den Reihen der Kickers war Siegschütze Nejmeddin Daghfous. "Von einem tollen Gefühl", sprach der Spielmacher, zumal sein Vater unter den Zuschauern war und er an diesem Tag noch seinen 30. Geburtstag feierte. Nichts zu feiern gab es erneut für den Karlsruher SC. 0:3 verloren die "Blau-Weißen" gegen Nürnberg, die erste Heimpleite nach 13 ungeschlagenen Partien. Mit mickrigen acht Punkten dümpeln die Badener im Dunstkreis der "Rotlichtzone" und hoffen auf "einen Befreiungsschlag in Würzburg", so Rechtsverteidiger E In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

