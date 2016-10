Bürgermeister Nick Wasicsko (Oscar Isaac) gelingt es, im Stadtrat ein Gesetz zu beschließen, mit dem der Bau der neuen Häuser in East Yonkers beginnen kann. Jetzt geht es noch darum, die Einzelheiten des Wohnungsbauprojektes mit dem Bauamt zu klären. Der politische Schaden für ihn selbst ist dabei jedoch enorm. - Ein Bürgermeister zwischen Volkszorn und Sachzwängen: spannendes Stadtpolitik-Drama vom Macher von "The Wire". Nach wahren Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen