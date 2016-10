Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:05 Krimiserie The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht Bewährungsprobe USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Naz (Riz Ahmed) erträgt die Torturen im Knast nicht mehr und nimmt schließlich Freddys (Michael Kenneth Williams) Angebot an, sich beschützen zu lassen. In der Dusche muss Naz prompt seine erste Bewährungsprobe bestehen. Ermittler Box (Bill Camp) rekonstruiert indes Naz' Bewegungsprofil in der Mordnacht - und stößt dabei auf einen neuen Verdacht. - Das US-Justizsystem als Vorhof zur Hölle: John Turturro und Riz Ahmed in einer düsteren Crimeserie auf den Spuren von "The Wire". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Jack Stone) Riz Ahmed (Nasir 'Naz' Khan) Michael Kenneth Williams (Freddy) Bill Camp (Sgt. Box) Jeannie Berlin (Helen Weiss) Peyman Moaadi (Salim Khan) Amara Karan (Chandra Kapoor) Originaltitel: The Night Of Regie: Steven Zaillian Drehbuch: Richard Price, Steven Zaillian Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16