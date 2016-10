Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien The Leftovers Stimmen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kevin senior (Scott Glenn), der Vater von Polizeichef Kevin Garvey (Justin Theroux), behauptet, die Wahrheit über die Ereignisse des 14. Oktobers zu kennen. Doch seine Glaubwürdigkeit ist zweifelhaft, denn er ist seit Jahren in einer psychiatrischen Anstalt und hört Stimmen. Kevin hat Angst davor, selbst ebenfalls verrückt zu werden. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg) Carrie Coon (Nora Durst) Ann Dowd (Patti Levin) Charlie Carver (Scott Frost) Originaltitel: The Leftovers Regie: Mimi Leder Drehbuch: Damon Lindelof, Jacqueline Hoyt, Tom Perrotta Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12