Sky Atlantic HD 13:00 bis 13:55 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Der verlorene Fuß USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Bestattungsunternehmer-Familie Fisher spielt mit dem Gedanken, ihre Firma an die Konkurrenzfirma Kroehner zu verkaufen. In letzter Minute zieht Nate (Peter Krause) das Angebot zurück. Doch Kroehner versucht die Fishers in den Ruin zu treiben: Chef Gilardi (Garrison Hershberger) will ein verlassenes Haus gleich gegenüber dem Fisher-Institut kaufen und daraus ein Billig-Krematorium machen. - Schwarzhumorige, gefühlvolle Serie um ein kleines Bestattungunternehmen, 9 Emmys und 3 Golden Globes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Richard Jenkins (Nathaniel Fisher) Freddy Rodríguez (Federico 'Rico' Diaz) Originaltitel: Six Feet Under Regie: John Patterson Drehbuch: Alan Ball, Bruce Eric Kaplan Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12