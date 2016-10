Sky Atlantic HD 11:00 bis 12:00 Arztserie The Knick Folge: 14 Fieber USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Thackery (Clive Owen) will seine neue Syphilis-Behandlung an Abby (Jennifer Ferrin) testen. Cleary (Chris Sullivan) kratzt Geld zusammen, um Harriet (Cara Seymour) rechtzeitig einen guten Anwalt zu besorgen, doch der Tag der Verhandlung rückt immer näher. Unterdessen verliert Krankenhausverwalter Barrow (Jeremy Bobb) einen wichtigen Geldgeber. - Steven Soderberghs emmyprämierte Krankenhausserie mit Clive Owen als drogensüchtigem Meisterchirurg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia Robertson) Eve Hewson (Lucy Elkins) Michael Angarano (Dr. "Bertie" Chickering Jr) Eric Johnson (Dr. Everett Gallinger) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Kamera: Steven Soderbergh Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 16