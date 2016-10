Heimatkanal 23:05 bis 23:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Wenn der Fuchs kommt D 2002 Stereo Merken Im Küblacher Forst ist ein altes keltisches Hügelgrab geschändet worden. Als Martin diese Entdeckung bei der Polizei meldet, muss er feststellen, dass dies kein Einzelfall ist. In der Umgebung sind offenbar professionelle Grabräuber am Werk, die schon seit längerer Zeit ihr Unwesen treiben. Für Vinzenz ist das allerdings keine ausreichende Erklärung, denn der hat im nächtlichen Wald eine echte Begegnung der unheimlichen Art - eine Begegnung, die auch die kleine Katharina an anderer Stelle hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Susanna Rombach) Michael Wolf (Markus) Nicole Schmid (Rica) Nikolai Bury (Peter) Dennis Hornig (Florian) Bruni Löbel (Oma Herta) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Peter Dollinger Kamera: Alfred Tichawsky Musik: Bernhard Zeller

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Vertrauter Feind

Thriller

kabel eins 23:35 bis 01:40

Seit 122 Min. Jersey Devil

Horrorfilm

Tele 5 23:50 bis 01:40

Seit 107 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 97 Min.