Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Avanti Dilettanti D 1998 Stereo 16:9 Merken Nach der Behandlung eines Bullen auf Hallhubers Hof entdeckt Quirin Engel zufällig eine Menge illegaler Mastmittel. Hallhuber reagiert nervös und weist den Tierarzt vom Hof. Beim Versuch, der Sache nachzugehen, stößt Quirin auf Widerstand. Die Bauern sind beunruhigt, dass Quirin wieder Dinge aufdecken könnte, die ihnen schaden. Dr. Molfenter, der kräftig an den Wachstumshormonen verdient, versucht, die Bauern zu beruhigen. Es kommt zum Boykott gegen Quirin. - Vier junge Stadtmenschen ziehen nach Hinterskreuth auf einen leer stehenden Hof. Doch schnell müssen Oskar, Evi, Suse und Heiko begreifen, dass allein der Wille zum Ökohof nicht ausreicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller