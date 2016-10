Heimatkanal 16:45 bis 18:30 Musikfilm Gräfin Mariza D 1958 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Um ihren Verehrern in Budapest zu entkommen, besucht die schöne Gräfin Mariza nach langer Zeit ihr Stammgut. Dort bringt der neue Verwalter Michael den maroden Besitz wieder in Schwung. "Gräfin Mariza" ist die Verfilmung der gleichnamigen Operette von Emmerich Kálmán. Die Stars des Films sind Rudolf Schock und Christine Görner. Für Humor und Späße sorgen Gunther Philipp und Hans Moser. Gräfin Mariza ärgert, wie selbstständig Michael agiert. Als Gutsnachbar Dragomir ihr einen Heiratsantrag macht, verbreitet sie in Wien das Gerücht, sie habe sich mit einem gewissen Koloman Zupan verlobt. Sie glaubt, diesen Namen gäbe es nur in der Operette "Der Zigeunerbaron". Tatsächlich ist Zupan ein Schnorrerkönig in Wien und stiftet als "Verlobter" der Gräfin einige Verwirrung. Als Michaels Schwester Lisa auftaucht, glaubt Mariza, sie sei seine Geliebte. Aus Eifersucht lässt sie Zupan seine Rolle als Verlobten spielen, und Michael kündigt. Doch dann entdeckt Mariza ihren Irrtum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rudolf Schock (Michael) Christine Görner (Gräfin Mariza) Renate Ewert (Lisa) Gunther Philipp (Koloman Zupan) Hans Moser (Ferdinand) Lucie Englisch (Franzi) Alice Kessler (Ilonka) Originaltitel: Gräfin Mariza Regie: Rudolf Schündler Drehbuch: Janne Furch Kamera: Erich Küchler Musik: Bruno Uher Altersempfehlung: ab 6