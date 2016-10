Heimatkanal 08:25 bis 10:00 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Pepi, der Lottomillionär D 1995 Stereo Merken Schweren Herzens muss Mama Obermüller ihre drei Kinder gleichzeitig ausziehen lassen. Der eine hat die Frau seines Lebens gefunden, der andere endlich die lang ersehnte Studentenbude und die Tochter geht als Au-pair-Mädchen nach England. Papa Obermüller hat alle Hände voll zu tun, seine Frau zu überzeugen, dass ein Leben zu zweit auch wunderschön sein kann. Man kann endlich mal machen, was man will und muss keine Rücksicht auf die Kinder nehmen. Sie schmeiden Zukunfstpläne und wollen gerade auf Weltreise gehen, als die Kinder plötzlich eines nach dem anderen zurückkehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Pepi Tuttinger) Gerda Steiner (Anna, seine Frau) Rudi Decker (Peter, deren Sohn) Petra Auer (Liesl, deren Tochter) Manfred Maier (Der Adlerwirt) Winfried Frey (Max, Gemeindesekretär) Erich Seyfried (Heini, Pepis Freund) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Josef Anton Schuler Kamera: Juliana Strauß, Thom Rosenheinrich, Thomas Berz

