Für den Touristen Frank (Johnny Depp) entwickelt sich eine Reise nach Venedig zum gefährlichen Abenteuer: Im Zug trifft er auf die bezaubernde Engländerin Elise (Angelina Jolie), die ihn in dubiose Machenschaften verwickelt. Prompt hat Frank die Mafia und die Polizei am Hals. - Oscargewinner Florian Henckel von Donnersmarck inszeniert die Top-Stars Jolie und Depp in einem stilvollen Thriller vor der prächtigen Kulisse Venedigs. In Google-Kalender eintragen