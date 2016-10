MGM 04:20 bis 06:20 Drama Misfits - Nicht gesellschaftsfähig USA 1961 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die geschiedene, etwas haltlose Tänzerin Roslyn (Marilyn Monroe) lernt die Cowboys Gay (Clark Gable), Perce (Montgomery Clift) und Guido (Eli Wallach) kennen, die selbst Außenseiter sind. Das gemeinsame Abenteuer, die Jagd von Wildpferden, wird für Roslyn schnell zum Albtraum. - Der amerikanische Traum von Freiheit und Abenteuer wird gnadenlos entlarvt. Gable und Monroe in ihrem letzten Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marilyn Monroe (Roslyn Tabor) Clark Gable (Gay Langland) Montgomery Clift (Perce Howland) Thelma Ritter (Isabelle Steers) Eli Wallach (Guido) Kevin McCarthy (Raymond Tabor) Philip Mitchell (Charles) Originaltitel: The Misfits Regie: John Huston Drehbuch: Arthur Miller Kamera: Russell Metty Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 14