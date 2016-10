MGM 02:50 bis 04:20 Actionfilm Retroactive - Gefangene der Zeit USA 1997 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mitten in der Wüste bleibt Karen (Kylie Travis) mit ihrem Wagen liegen. Notgedrungen lässt sie sich von dem großspurigen Frank (James Belushi) in den nächsten Ort mitnehmen. Ein schrecklicher Fehler, denn der nette Helfer entpuppt sich als mörderischer Psychopath. Da fängt ein wissenschaftliches Experiment Karen in einer Zeitschleife ein: Das Grauen beginnt immer wieder aufs Neue. - Und täglich grüßt der Psycho-Killer: Irrwitziger Horrortrip mit bösen Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Frank Lloyd) Kylie Travis (Karen) Shannon Whirry (Rayanne) Frank Whaley (Brian) M. Emmet Walsh (Sam) Jesse Borrego (Jesse) Sherman Howard (Polizist) Originaltitel: Retroactive Regie: Louis Morneau Drehbuch: Michael Hamilton-Wright, Robert Strauss, Phillip Badger Kamera: George Mooradian Musik: Tim Truman Altersempfehlung: ab 16

