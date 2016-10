Sky Krimi 01:35 bis 02:25 Krimiserie SK Kölsch K.O. D 2006 Stereo Merken Der Profiboxer Hassan Doymaz stirbt bei einem Autounfall, den Jupp, Falk und Dr. Schwarz zufällig beobachten. Dr. Schwarz zweifelt sofort, ob es tatsächlich ein Unfall war. Vor wenigen Monaten wurde Hassan wegen Dopings der Meistertitel aberkannt. Doch er hat stets bestritten, jemals etwas eingenommen zu haben. Sein Bruder Murat glaubt, dass man Hassan umgebracht hat und will den Mörder auf eigene Faust fassen. Als er auf seinem Rachefeldzug den Ermittlern der SK Kölsch gleich mehrfach in die Quere kommt, ist Ärger programmiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Dirk Martens (Falk von Schermbeck) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Tatjana Clasing (Marie Schwarz) Carin C. Tietze (Kriminalhauptkommissarin Gesine Westfahl) Ercan Durmaz (Murat Doymaz) Atilla Öner (Hassan Doymaz) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Olaf Götz Drehbuch: Herbert Kugler Kamera: Hajo Schomerus Musik: Chris Weller, Curt Cress Altersempfehlung: ab 16