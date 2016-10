Sky Krimi 09:25 bis 10:15 Krimiserie SOKO Wismar Neptuns Rache D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Gunnar Süder vom Bestattungshaus Lindemann steht ratlos vor der Leiche eines Unbekannten. Wer hat den Mann in den Kühlraum gebracht? Zugang zu den Räumen haben nur die Mitarbeiter und ein Einbruch liegt nicht vor. Und was hat es mit den Einstichen im Nacken des Toten auf sich? Die SOKO-Kollegen stoßen bei ihren Recherchen auf einen Mann, der bereits vor acht Jahren verstorben ist. Haben die beiden Männer etwas miteinander zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Isis Krüger (Hannah Dankert) Benjamin Trinks (Jakob Dankert) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Steffi Doehlemann Drehbuch: Jens Jendrich Kamera: Georgij Pestov Musik: Kerim König

