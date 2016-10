RTL Crime 01:40 bis 02:30 Actionserie The Glades Reptilien im Paradies USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: Detective Jim Longworth ist eigentlich ein gestandener Stadtbulle. Doch nachdem ihm sein Boss eine Affäre mit seiner Frau andichtete, musste er sich ein neues Betätigungsfeld suchen. Obwohl der Berufswechsel unfreiwillig ist, gedenkt er nun das Beste daraus zu machen. Er hat sich im sonnigen Florida in der Nähe der Everglades niedergelassen und will sich hier hauptsächlich um die Perfektionierung seines Golfspiels zu kümmern. Just als er sich auf dem Golfplatz entspannt, erreicht ihn sein erster Fall. In den Sümpfen wurde eine tote Frau gefunden. Leider ist die Leiche buchstäblich kopflos... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Uriah Shelton (Jeff Cargill) John Carroll Lynch (Mike Ogletree) Abby Pivaronas (Erin Williams) Originaltitel: The Glades Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Clifton Campbell Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12