RTL Crime 22:35 bis 23:20 Actionserie Arrow Späte Reue USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken Im Kampf gegen Damien Darhk taucht eine neue, professionelle Bande auf, die willkürlich Drogenlieferungen in Star City überfällt. Bei einem der Überfälle werden zwei Detectives im Einsatz getötet. Es stellt sich heraus, dass sich hinter diesen Überfällen ein SWAT-Team steckt. Diese professionell ausgebildete Truppe bereitet selbst Oliver Schwierigkeiten, aus denen er sich nur mit Hilfe von Captain Lance befreien kann. Gemeinsam inszenieren sie eine Drogenübergabe, um die korrupten Polizisten zu überführen. Währenddessen will Oliver sich als Bürgermeister für Star City bewerben. Thea stellt sich unterstützend an seine Seite und stellt ihm ein Wahlkampfteam zusammen, doch der Rest des Arrow-Teams bleibt skeptisch. Kann Oliver seine Aufgaben als Green Arrow mit einem Leben in der Öffentlichkeit als Bürgermeister vereinbaren? Laurel zeigt indes ihrem Vater Quentin Lance die wiederbelebte Sara, die von ihr im Keller gefangen gehalten wird. Leider scheint die Lazarusgrube nicht wie erwünscht zu funktionieren, denn Sara ist nur noch äußerlich die alte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Neal McDonough (Damien Darhk) Originaltitel: Arrow Regie: Lexi Alexander Drehbuch: Beth Schwartz, Ben Sokolowski Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Vertrauter Feind

Thriller

kabel eins 23:35 bis 01:40

Seit 122 Min. Jersey Devil

Horrorfilm

Tele 5 23:50 bis 01:40

Seit 107 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 97 Min.