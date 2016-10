RTL Crime 17:10 bis 17:55 Actionserie The Glades Flug und Fall USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 2: Jim macht einen Ausflug in ein Naturschutzgebiet, um Jeff, den Sohn von Callie, bei seinem Projekt für den Biologieunterricht zu unterstützen. Hier finden sie nicht nur seltene Insekten, sondern auch eine Leiche und ein Papageienküken. Beide Fundstücke werfen mehr Fragen als Antworten auf, liefern Jim aber erneut den Beweis, dass sein beschaulicher Arbeitsplatz hinter der sonnigen Fassade genug Verstecke für Mörder bietet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Alexis Windsor (Kriminalbeamter) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Peter O'Fallon Drehbuch: Clifton Campbell, Matt Witten Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12