RTL Crime 13:50 bis 14:40 Krimiserie Vier Frauen und ein Todesfall Folge: 44 Schlussstrich A 2014 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 8: Showdown im Dorf Ilm: Stück für Stück können die vier Frauen alle Puzzleteilchen zusammensetzen und das Rätsel um die Unfallnacht lösen. Schuld an allem ist nicht mehr und nicht weniger als ein Manuskript, Tonis Roman, den einige Dorfbewohner für bare Münze gehalten haben. Und auch der Herr Pfarrer ist wieder heimgekehrt und bekennt sich zu seinen Nachkommen. Was also tun, wenn keiner frei von Schuld ist? So weitermachen wie bisher? Zumindest finden die Toten ihren endgültigen Frieden und so kann auch Juli ihren Raphi am Ende endgültig loslassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adele Neuhauser (Julie) Miriam Stein (Pippa) Brigitte Kren (Maria) Martina Poel (Sabine) Michael Ostrowski (Franzi) Raimund Wallisch (Paulmichl) Georges Kern (Pepperl Nothdurfter) Originaltitel: Vier Frauen und ein Todesfall Regie: Sabine Derflinger Kamera: Peter von Haller Altersempfehlung: ab 12