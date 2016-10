RTL Crime 11:30 bis 12:15 Actionserie Das A-Team Heisse Küche USA 1985 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 14: Das A-Team steht der Familie Dutton bei, deren Restaurant von dem Grundstücksspekulanten Jack Slater und seinen Männern demoliert wurde, nachdem Joe Dutton sich geweigert hatte, seinen Besitz an Slater zu verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dave Shelley (Joe Dutton) Toni Sawyer (Mrs. Dutton) Lisa Denton (Patty) John Ashton (Jack Slater) Originaltitel: The A-Team Regie: Craig R. Baxley Drehbuch: Dennis O'Keefe Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12