RTL Crime 09:10 bis 09:55 Krimiserie White Collar Beweise, die keiner möchte USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 16: Zwischen dem FBI und Neal, Mozzie und James kommt es zum finalen Wettkampf um die Indizien gegen Senator Pratt. Dabei zeigt sich, dass Neal mit seinem Vertrauen gegenüber seinem Vater vorsichtig sein muss. Die Situation gerät außer Kontrolle und am Ende des Tages wird der falsche Mann in Handschellen aus dem Empire State Building geführt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Hilarie Burton (Sara Ellis) Sharif Atkins (Clinton Jones) Originaltitel: White Collar Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Jeff Eastin Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

