RTL Crime 05:45 bis 06:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Unter den Augen der Kirche Unter den Augen der Kirche USA 1995-2005 Stereo 1. Staffel, Folge 78: Ein sechsjähriges Mädchen ist während eines Gottesdienstes spurlos verschwunden. Die Ermittler befürchten, dass ein Kinderschänder sein Unwesen treibt und sich seine Opfer in der Kirche aussucht. Durch ein Täterprofil und weitere Ermittlungen stößt man auf einen Taxifahrer, der zum Zeitpunkt des Verschwindens in der Nähe der Kirche war. Seine "Masseuse" berichtet der Polizei schließlich, dass der Mann ihr während seiner wöchentlichen "Massagen" regelmäßig von seinen sexuellen Fantasien berichtet habe - und eine dieser Fantasien weist eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem aktuellen Fall der Ermittler auf... Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12