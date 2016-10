Motorvision.TV 03:45 bis 04:15 Magazin Biker Lifestyle D 2013 Stereo 16:9 Merken Das 8. Boss Hoss Meeting in Pullman City war dieses Jahr mit traumhaften Wetter gesegnet. Der Film zeigt die Ausfahrten zum Hexentanzplatz und nach Ballenstedt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Treffens fand die Party Open Air statt. 140 der Monsterbikes waren diesmal in und vor der Westernstadt. Weiterhin zeigt ser Film eine Zusammenfassung vom Treffen am Nürburgring, unser Dragrace auf dem Flugfeld, heiße Burn Outs und coole Girls. Natürlich werden wieder einige Bikes und Ihre Fahrer vorgestellt. (Teil 1 von 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

