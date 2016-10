Motorvision.TV 17:50 bis 18:20 Magazin Biker Lifestyle D 2011 Stereo 16:9 Merken Custom Chrome Europe präsentiert im Rahmen der internationalen Bike Show Series die besten Motorradumbauten Europas und die bekanntesten Customizer der Welt in Mainz. An den Start gehen über 100 Bikes, von denen viele auf der Show ihre Weltpremiere feiern. In der Phönix-Halle in Mainz sind die neuesten Customparts und die schönsten Custombikes Europas zu sehen. Hier wird der Europameister der Customizer gekürt. Der Film zeigt die Programm-Highlights, die Preisverleihungen und den ein oder anderen Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle